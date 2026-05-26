Волонтёры помогают выбрать территории для благоустройства Хабаровского края

В Хабаровском крае идёт Всероссийское голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Комитет по делам молодёжи правительства края привлек более 1 490 волонтёров для помощи жителям в голосовании на «Госуслугах». С момента старта кампании они оказали содействие порядка 50 тысячам граждан.
Волонтёры консультируют по дизайн проектам, отвечают на вопросы и организуют голосование через мобильное приложение прямо на местах — в торговых центрах, на городских и краевых мероприятиях. Это позволяет жителям быстро отдать голос за понравившуюся территорию.
Всего на платформе представлено 203 общественные территории от 52 населённых пунктов края.
Стать волонтёром благоустройства могут граждане от 14 лет. Регистрация на платформе «Добро.рф» открыта до 5 июня. Участники проходят онлайн обучение, изучают цели и задачи проекта, а после завершения получают благодарности и верифицированные часы.
