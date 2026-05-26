Распространение фейков о СВО закончилось для нижегородки задержанием

Жительницу Нижегородской области задержали по подозрению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Женщина опубликовала в Сети недостоверные сведения, касающиеся использования ВС РФ в рамках специальной военной операции. В результате нижегородка стала фигуранткой уголовного дела. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
