В Вихоревке реконструируют подвиг полного кавалера ордена Славы Виктора Панова

30 мая реконструкторы покажут бой 1944 года за польский Люблин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вихоревка (Братский район) 30 мая станет площадкой военно-исторической реконструкции, посвящённой уроженцу деревни Громы, полному кавалеру ордена Славы Виктору Панову. Легендарный эпизод июля 1944 года — бой за Люблин — воссоздадут участники клуба «Братская земля» вместе с реконструкторами из Братска, Усть-Илимска, Красноярска и Кемеровской области.

На месте зрители увидят макеты оружия времён войны, узнают подробности фронтовой биографии героя. Почётными гостями станут его родные. Начало в 18:30, площадка — лесополоса за стадионом «Таёжный».

— Приглашаю всех жителей и гостей района на реконструкцию. Особенно хочу обратиться к школьникам: молодёжи важно знать историю своей малой родины, помнить имена земляков-героев и понимать цену Победы, — рассказали в администрации Братского района.