Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае шестилетний ребёнок упал в открытый колодец

Прокуратура начала проверку после происшествия в Чегдомыне.

В Хабаровском крае прокуратура проводит проверку после падения шестилетнего ребёнка в открытый канализационный колодец, — сообщает надзорное ведомство.

Происшествие произошло 23 мая в Чегдомыне на улице Центральной. По предварительным данным, ребёнок упал в незакрытый люк и получил ушибы и ссадины.

Сейчас прокуратура Верхнебуреинского района устанавливает причины случившегося, а также выясняет, кто отвечал за содержание опасного объекта.

В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.