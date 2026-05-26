В Хабаровском крае шестилетний ребёнок упал в открытый колодец

В Хабаровском крае прокуратура проводит проверку после падения шестилетнего ребёнка в открытый канализационный колодец, — сообщает надзорное ведомство.
Происшествие произошло 23 мая в Чегдомыне на улице Центральной. По предварительным данным, ребёнок упал в незакрытый люк и получил ушибы и ссадины.
Сейчас прокуратура Верхнебуреинского района устанавливает причины случившегося, а также выясняет, кто отвечал за содержание опасного объекта.
В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.