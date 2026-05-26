В Новосибирске последний звонок прозвенел для 33,5 тыс. выпускников

Сегодня, 26 мая, в школах Новосибирска прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Для 22,5 тысячи девятиклассников и около 10 тысяч одиннадцатиклассников прозвучал последний звонок.
Церемонии прошли в торжественной обстановке: с поднятием государственного флага, исполнением гимна России, тёплыми словами от педагогов и родителей. Лучшие ученики были отмечены наградами, а выпускники, в свою очередь, исполнили прощальные песни, поблагодарили наставников и подарили им цветы.
На линейках был зачитан приказ о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер, так как годовые оценки уже выставлены. Также в каждой школе были названы имена претендентов на медали — выпускников, окончивших школу с отличием. Окончательное решение о награждении будет принято по итогам сдачи ЕГЭ.
Аттестаты и медали выпускники получат уже после успешной сдачи экзаменов.
Стоит отметить, что на этой неделе последние звонки ещё будут звучать в разных районах Новосибирской области. Всего в регионе в этом году выпускается 16 тысяч одиннадцатиклассников и почти 40 тысяч девятиклассников.
Напомним, с 1 июня в Новосибирске начинается основной этап выпускных государственных экзаменов. Ранее в Новосибирской области было опубликовано подробное расписание ЕГЭ-2026.