В Новосибирске последний звонок прозвенел для 33,5 тыс. выпускников

На линейках был зачитан приказ о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер, так как годовые оценки уже выставлены. Также в каждой школе были названы имена претендентов на медали — выпускников, окончивших школу с отличием. Окончательное решение о награждении будет принято по итогам сдачи ЕГЭ.