Вода ушла с 82 участков в Красноярском крае

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае постепенно улучшается. Вода остаётся на пойме на Енисее (город Игарка), Чулыме (Красный Завод), Кети (Лосиноборское) и Сыме (посёлок Сым). Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В СНТ «Ветеран» Сосновоборского округа за минувшие сутки 82 участка освободились от воды. Подтопленными остаются 9 приусадебных участков.
Всего в крае подтоплены 3 дачных дома, 58 приусадебных участков и 10 участков автодорог. Ситуация под контролем правительства и МЧС.
Ранее мы сообщали, что уровень Енисея в Красноярске пошёл на спад после снижения сбросов на ГЭС.
