Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске представители предприятий изучили бережливое производство

Им рассказали о преодолении дефицита временных ресурсов и системе 5С.

Источник: Национальные проекты России

Семинар-тренинг «Фабрика процессов» для представителей бизнес-сообщества состоялся 19 мая в Торгово-промышленной палате Курской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Занятие провели сертифицированные тренеры регионального центра компетенций Курской области Сергей Летов и Анна Железнякова. Участниками стали представители высшего руководства и профильных специалистов компаний «Аквила», КАЗ, «Медавико Курск», «ДомВелл», «ПРМК» и «Ньюдент». В ходе мини-лекции были рассмотрены семь видов потерь, методология внедрения системы 5С в офисных и производственных условиях, стратегии преодоления дефицита временных ресурсов и другие вопросы.

«В рамках трех раундов участники выполняли задания, направленные на практическое применение полученных знаний, а также анализировали и обсуждали работу внутри компании “Компьютерный лес”, что способствовало углубленному пониманию предмета исследования и формированию комплексного подхода к решению профессиональных задач», — отметил Сергей Летов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.