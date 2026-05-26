В Курске представители предприятий изучили бережливое производство

Занятие провели сертифицированные тренеры регионального центра компетенций Курской области Сергей Летов и Анна Железнякова. Участниками стали представители высшего руководства и профильных специалистов компаний «Аквила», КАЗ, «Медавико Курск», «ДомВелл», «ПРМК» и «Ньюдент». В ходе мини-лекции были рассмотрены семь видов потерь, методология внедрения системы 5С в офисных и производственных условиях, стратегии преодоления дефицита временных ресурсов и другие вопросы.