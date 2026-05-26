Каждый третий калининградец готов снять жильё на время отключения горячей воды — опрос

Каждый третий житель Калининграда готов временно снять жильё на период отключения горячей воды. Главные условия — комфортная цена и расположение рядом с домом. Об этом говорят итоги онлайн-опроса «Авито Путешествий», опубликованные во вторник, 26 мая.
34% опрошенных горожан рассмотрят посуточную аренду, если стоимость окажется подходящей. Ещё 17% готовы переехать при условии, что квартира будет находиться рядом с их домом. Большинство калининградцев, которые допускают такой вариант, хотели бы решить проблему сразу на весь период отключения — так ответили 53% респондентов. Ещё 32% готовы снять жильё на три-пять дней.
В целом по России горячую воду каждое лето отключают у 77% участников опроса. Бойлер установлен только у 18%, поэтому остальным приходится искать другие способы справляться с неудобствами.
Чаще всего россияне греют воду в чайнике или кастрюле — так делают 60% опрошенных. Водонагревателем пользуются 31%, а 17% просто ждут, когда подачу возобновят. Некоторые ходят освежиться в спортзал, остаются у друзей и родственников либо на время уезжают из города.
Часть россиян всё чаще воспринимает отключение как повод ненадолго сменить обстановку. Среди тех, кто готов к временному переезду, половина выбрала бы посуточную квартиру в другом районе своего города. Решение чаще всего зависит от цены, близости к дому и условий проживания.
Опрос проводился в мае 2026 года. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч совершеннолетних россиян.
Власти Калининграда публиковали предварительный график ремонта котельных, из-за которого в конце весны и летом в жилых домах будут отключать горячую воду.