«КрасКом» отменил масштабные летние отключения холодной воды в Красноярске

Этим летом большинство жителей Красноярска смогут избежать традиционных массовых отключений холодной воды. Компания «КрасКом» скорректировала график ремонтной кампании и отказалась от остановки сразу нескольких городских водозаборов. Как сообщили на предприятии, специалисты уже завершают плановые работы на водозаборах островов Отдыха, Татышев, Посадного и Верхнего Атамановского, которые обеспечивают водой Свердловский, Советский, Центральный районы, часть Железнодорожного района, а также микрорайон Мичуринский. По словам генерального директора «КрасКома» Олега Гончерова, решение принято для того, чтобы не накладывать отключения холодной воды на графики гидравлических испытаний и ремонтов теплосетей, которые проводит СГК. Полная остановка потребуется только на трех водозаборах — «Гремячий лог», остров Казачий и остров Нижний Атамановский. Там необходимо заменить крупную запорную арматуру и провести работы на электротехническом оборудовании. Первым на профилактический ремонт остановят водозабор острова Нижний Атамановский. Работы начнутся в ночь с 29 на 30 мая. На время ремонта без холодной воды останутся жители Ленинского района, части Кировского района — проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Корнетова до улицы Затонской, а также жители улиц Побежимова, Вавилова и части поселка Берёзовка. При этом Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 20 и завод «Красмаш» переключат на резервную схему водоснабжения от водозабора острова Верхний Атамановский. Жителям рекомендуют заранее сделать запас питьевой воды и проверить перед отъездом из дома, закрыты ли краны. Восстановить подачу воды планируют раньше первоначального графика — уже вечером 30 мая.