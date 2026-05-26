Волгоградцев предупреждают об одном из самых коварны видов рака

Одну из самых коварных и агрессивных злокачественных опухолей назвал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. По мнению медика, это меланома. Ежегодный день диагностики этого заболевания проходит в России 26 мая.
В структуре онкозаболеваемости меланома занимает 13-е место и составляет около 14%. В группе риска — люди со светлой кожей и светлыми глазами и волосами, а также с большим количеством родинок на теле. Также в опасности те, в чьей семейной истории есть эта опухоль и пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию.
«Особое значение имеют солнечные ожоги в детстве. Поэтому детей нужно защищать от солнца особенно тщательно», — цитирует врача РИА Новости.
В волгоградском облздраве тем временем напоминают о другом агрессивном и быстротечном онкозаболевании — это рак легкого, который провоцирует курение.
«В структуре смертности от рака оно занимает первое место», — подчеркивают в комитете.
Переход на электронные сигареты — не выход, в них природный никотин заменен на химический, а он еще более опасен, предупреждают медики.
