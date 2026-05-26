Власти Ростова предупредили о запрете жертвоприношений в городе во время Курбан-байрама

Администрация Ростова-на-Дону предупредила мусульман города о запрете ритуальных жертвоприношений во время Курбан-байрама. Об этом сообщается на сайте администрации.

Исламский праздник пройдет 27 мая. Праздничный намаз пройдет в 7:00 в мечетях по ул. Фурмановская, 131 и ул. Туркестанская, 1б.

«В целях беспрепятственного проезда по улице Фурмановской в период времени с 06:00 до 09:00 Администрация города Ростова-на-Дону рекомендует жителям и гостям города выбрать альтернативный маршрут», — уточняется в сообщении.