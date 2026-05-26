Ростовчанка — двукратный серебряный призёр Первенства России U-18 по спортивному ориентированию

В мае в Геленджике прошли соревнования среди сильнейших ориентировщиков страны.
Ростовчанка Майя Смирнова дважды поднялась на пьедестал почета: сначала спортсменка взяла «серебро» в дисциплине «Кросс многодневный» (первый день — кросс-классика, второй день кросс-лонг), а затем в дисциплине «Спринт» подтвердила статус одной из сильнейших и универсальных спортсменок России по своему возрасту, также заняв 2-е место.
Майя Смирнова тренируется в отделении спортивного ориентирования школы бега «Бегом по жизни» под руководством тренера Татьяны Автющенко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.
