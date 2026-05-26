Нелегального кредитора обнаружили в Белгородской области

По данным Rusprofile, ООО «Номер один» зарегистрировано в Белгороде и работает с декабря 2021 года в сфере микрофинансирования. Уставный капитал предприятия составляет 5 млн руб. Единственным учредителем и директором с февраля 2026 года является Виолетта Усыченко. До этого собственником значился Александр Кузьменко, а директором — Олеся Агибалова. В 2025 году выручка фирмы составила 10,5 млн руб., а чистая прибыль — 98 тыс. руб.