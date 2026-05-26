«Каустик» проиграл, но избежал прямого вылета

25 мая в рамках финального этапа Суперлиги состоялся матч между гандбольными клубами «СГАУ‑Саратов» (Саратов) и «Каустик» (Волгоград). Игра прошла в Саратове на площадке ФОК «Юбилейный».

Хозяева с первых минут захватили инициативу и уверенно вели игру. В середине первого тайма гости пытались догнать соперника: за две минуты до перерыва «Каустик» сократил разрыв до двух мячей. Однако саратовцы сумели вернуть контроль над игрой и завершили первую половину матча со счётом 21:17 в свою пользу.

Во втором тайме борьбы фактически не получилось: «СГАУ‑Саратов» уверенно наращивал преимущество и довёл встречу до итоговой победы — 39:31.

У «СГАУ‑Саратов» отличился Игорь Сорока, забросивший 10 мячей, у «Каустика» по 6 голов на счету Никиты Светлова и Даниила Кольцова.

Этот матч стал заключительным в серии игр за 9−12‑е места.

По итогам этапа, «СГАУ‑Саратов» занял 9‑е место (18 очков) и гарантировал себе участие в Суперлиге на следующий сезон без переходных матчей.

«Каустик» финишировал на 11‑м месте (12 очков). Волгоградцы избежали прямого вылета из элитного дивизиона за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в личных встречах с омским «Скифом».

«Скиф» (Омск) занял последнее, 12‑е место (12 очков) и вылетел из Суперлиги.

10‑е место досталось «Динамо» (Астрахань) (17 очков).

«СГАУ-Саратов» — «Каустик» (Волгоград) — 39:31 (21:17).

25 мая. Финальный этап. Группа «Б». 9−12 места. Саратов. ФОК «Юбилейный». 250 зрителей.

Судьи: Константин Ершов (Балашиха), Антон Павлюков (Тольятти).

«СГАУ-Саратов»: Никабадзе — Пономарев (1), Сергель (4), Сорока (10), Столяров, Тюрин (1), Добрынин (3), — Малышев, Филиппов (5), Силко (6), Сергеев (2), Рябов (3), Рабушко, Кожедуб (1), Кузьмин (3), Гудков.

«Каустик»: Великанов — Кольцов (6), Акрамов (2), Ибраков (3), Глущенко (2), Светлов (6), Алексанян (3) — Михайлов, Косенков (4), Токмаков (1), Земляной, Палащенко (2), Кудинов (1), Филёв, Косогов, Васильев (1).

7-метровые/голы: 8/7 — 2/2.

Удаления: 1 — 3.

Потери: 5 — 14.

Команды, занявшие 10‑е и 11‑е места, проведут переходные игры с представителями Высшей лиги, занявшими верхние строчки:

— «Каустик» (Волгоград) сыграет с «Зилантом» (Казань) — победителем Высшей лиги.

— «Динамо» (Астрахань) проведёт переходные матчи с «Ростов‑Доном».

Александр Веселовский.

Фото: Александр Овсиенко / «Каустик».