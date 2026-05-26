В Ростовской области снижается число транзитных туристов

На Дону отмечается снижение количества транзитных туристов. Об этом сообщила генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

На Дону отмечается снижение количества транзитных туристов. Об этом сообщила генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов».

По словам госпожи Нечепаевой, снижение транзитного турпотока в Ростовской области связано с тем, что весной меньше туристов стали ездить в Крым, в Краснодарский край и в республики Кавказа.

«Отдыхающие, направляющиеся к черноморскому побережью и на Кавказ, раньше часто заезжали на пару дней в Ростов. Сейчас наблюдается снижение числа таких транзитных туристов из-за снижения турпотока в целом», — сказала госпожа Нечепаева.

При этом она отметила, что растет интерес к Ростовской области и жителей соседних регионов — Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и т.д.

«Обычно это единичные туристы которые путешествуют сами по себе, не в составе группы. И приезжают они, как правило, на пару дней. Туриста недельного в Ростове так такого нет», — отметила эксперт.

По ее мнению, городу и области для развития туризма необходимы ремонт инфраструктуры, сохранение исторического наследия, озеленение и масштабные события (фестивали, праздники), способные привлечь большие группы туристов.

