Молодая студентка потеряла 31 тысячу рублей благодаря мошеннику

В Калининграде 19-летняя студентка обратилась в правоохранительные органы после того, как её обманули на сумму 31 тысячу рублей.
Неизвестный через мессенджер предложил девушке дополнительный заработок на маркетплейсе, но для получения вознаграждения она должна была оформить товары с доставкой в Москву и сразу оплатить их. Передав QR-код на получение покупок, студентка не подозревала рисков.
В результате заказ остался без выполнения, а связь с незнакомцем оборвалась. Причиненный ущерб составил 31 000 рублей. ОМВД России по Ленинградскому району возбудило уголовное дело по статье 2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Полиция напоминает, что предложения о «лёгком заработке» в интернете часто используются мошенниками для хищения денежных средств. Люди не следует передавать посторонним лицам QR-коды, коды подтверждения или выполнять финансовые операции по указанию незнакомцев.