С 6 июня из Калининграда в Зеленоградск начнут курсировать сдвоенные «Ласточки»

Сдвоенные «Ласточки» в Зеленоградск начнут курсировать с субботы, 6 июня. Информацию об этом опубликовали на странице «Калининградской пригородной пассажирской компании» «ВКонтакте».
Сдвоенные составы будут курсировать по выходным и праздничным дням. Электропоезда рассчитаны на 772 посадочных места.
«Десятивагонные “Ласточки” будут отправляться с Южного вокзала в 11:12, с Северного вокзала — в 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно от станции Зеленоградск-2 до Северного вокзала — в 12:10, 14:10, 16:13, до Южного вокзала — в 18:07. В пути следования предусмотрена одна остановка на станции Кутузово-Новое», — рассказали в КППК.
Сдвоенные «Ласточки» на зеленоградском направлении стали курсировать летом 2025 года. Власти сообщали, что в приморские города невозможно пускать большое количество электричек, поскольку на железной дороге достигли максимально плотного графика по интервалу. Единственным решением остаётся увеличение вместимости поездов.
Для запуска сдвоенных составов специалисты РЖД удлинили перроны на станциях Северного вокзала, Кутузово-Новое и Зеленоградск-2. Губернатор Алексей Беспрозванных просил внимательно посмотреть на то, как покажут себя десятивагонные поезда, и при высоком спросе ставить такие составы в другие дни.