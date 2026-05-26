Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко заявил, что академия наук стала ближе к практике

РАН продолжает «фокусировать тематику фундаментальных научных исследований на практический результат», отметил вице-премьер.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская академия наук в своей деятельности стала ближе к практической работе, потребностям отечественной индустрии, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на общем собрании членов РАН.

«Ключевая задача у нас с вами — это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. Фактически это интегральный показатель обновленной стратегии научно-технического развития. Для достижения этой государственной цели необходимо ориентировать научные результаты на их востребованность, а также привлекать квалифицированных заказчиков из реального сектора экономики», — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что для этого «академия сегодня предпринимает эффективные и конкретные шаги».

Среди достижений академии Чернышенко отметил, что «выстроена модель госзадания 2.0». Квалифицированными заказчиками выступают сами компании. Заказчики уже разместили более 1 700 технологических запросов. Чернышенко призвал масштабировать эту практику.

РАН продолжает «фокусировать тематику фундаментальных научных исследований на практический результат», отметил также Чернышенко.

Академия активно включается в реализацию нацпроектов технологического лидерства. Ход реализации этих проектов оценивает Научно-технический совет, возглавляемый президентом РАН.

Чернышенко призвал и далее расширять экспертную деятельность и совершенствовать инструменты экспертизы.

Он также отметил, что важно, чтобы РАН и впредь играла более активную роль в аттестации научных кадров и контроле за соответствием их квалификации современным стандартам.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше