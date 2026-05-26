Музеи Костромской области вошли в каталог лучших мест Золотого кольца

Рестораны и музеи Костромской области представили в каталоге победителей конкурса «Отличное место на Золотом кольце — 2025». Увеличение количества путешествий внутри страны отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Среди музейных проектов жюри отметило «Музей в коридоре» в гостинице «Волгореченск» в Костромской области с программой погружения в советский быт, а также костромской Музей шоколада, где можно узнать о зеленом шоколаде местного купца Федора Боровского. Также внимание привлек фотомузей «История светописи», там можно самостоятельно сделать снимки по технологиям XX века.
В гастрономической номинации победу одержал ресторан «Гроза» в Костроме с меню, вдохновленным старинными кулинарными архивами. Также лучшим был признан ресторанный комплекс «Честный стейк» и семейный ресторан «Сыровар», который находится в историческом здании XIX века в центре Костромы. Сборник доступен на сайте.
