Музеи Костромской области вошли в каталог лучших мест Золотого кольца

В одном из культурных учреждений можно сделать снимки по технологиям XX века.

Рестораны и музеи Костромской области представили в каталоге победителей конкурса «Отличное место на Золотом кольце — 2025». Увеличение количества путешествий внутри страны отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

Среди музейных проектов жюри отметило «Музей в коридоре» в гостинице «Волгореченск» в Костромской области с программой погружения в советский быт, а также костромской Музей шоколада, где можно узнать о зеленом шоколаде местного купца Федора Боровского. Также внимание привлек фотомузей «История светописи», там можно самостоятельно сделать снимки по технологиям XX века.

В гастрономической номинации победу одержал ресторан «Гроза» в Костроме с меню, вдохновленным старинными кулинарными архивами. Также лучшим был признан ресторанный комплекс «Честный стейк» и семейный ресторан «Сыровар», который находится в историческом здании XIX века в центре Костромы. Сборник доступен на сайте.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.