42-летний мужчина погиб на пожаре на Минеева в Нижнем Новгороде 26 мая

Смертельный пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 26 мая. В результате возгорания в жилом доме на улице Минеева погиб 42-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
К моменту прибытия спасателей на вызов из окон третьего этажа здания шел черный дым. Было зафиксировано открытое горение на площади 12 кв.м.
Сотрудники МЧС эвакуировали 16 взрослых и 4 детей. К сожалению, одному человеку помочь не удалось.
На месте пожара работали 26 человек личного состава чрезвычайного ведомства, было задействовано 6 единиц техники.
По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем. Ранее мы рассказывали о гибели человека на Щелоковском хуторе. Тело мужчины извлекли из озера.