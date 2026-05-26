ХК «Молот» сократил расходы в 2025 году более чем на 20%

Пермская региональная общественная организация «Молот» (ПРОО, управляющая одноименным хоккейным клубом) отчиталась о финансовых результатам за 2025 год. По данным сервиса Rusprofile, за прошлый год на счета ПРОО поступило взносов и пожертвований на 378 млн руб. (снижение составило 7%). Годом ранее объем поступивших средств составлял 405 млн руб. Рекордное количество средств в клуб поступило в 2023 году (531 млн руб.), когда клуб выиграл регулярный чемпионат ВХЛ.