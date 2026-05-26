Глава РАН оценил сейсмический потенциал южной Камчатки

В июле 2025 года в Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров, магнитуда землетрясения составила 8,7.