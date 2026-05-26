Глава РАН оценил сейсмический потенциал южной Камчатки

Красников: сейсмический потенциал южной Камчатки сильно снизился.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сейсмический потенциал южной Камчатки сильно снизился после землетрясения, произошедшего там в прошлом году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«По отделению наук о Земле представлены результаты анализа последствий Камчатского землетрясения 29 июля прошлого года… По данным сети спутниковой и по спутниковым радарным снимкам оперативно построена модель поверхности сейсмического разрыва Камчатского землетрясения и определено поле смещений на ней», — сказал Красников на общем собрании членов академии.

По словам президента РАН, основные смещения на поверхности разрыва, достигшие до 15 метров, получены в районе южной Камчатки и острова Парамушир.

«Среднее смещение составило 6,5 метра, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 года. Следовательно, накопленный сейсмический потенциал в области Южной Камчатки в значительной степени реализован», — пояснил Красников.

Полученные данные важны для прогноза дальнейшего развития сейсмической активности в регионе, подытожил президент РАН.

В июле 2025 года в Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров, магнитуда землетрясения составила 8,7.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
