В нижегородском планетарии им. Гречко почтили память знаменитого космонавта

25 мая 2026 года исполнилось бы 95 лет легендарному советскому космонавту, дважды Герою Советского Союза, ученому, инженеру и человеку, чье имя сегодня носит нижегородский планетарий — Георгию Михайловичу Гречко. Его жизнь вместила войну, освоение космоса, научные открытия и даже борьбу за сохранение одного из главных центров популяризации астрономии в Нижнем Новгороде. Какой вклад космонавт сделал в изучение далекого космоса и как его сегодня вспоминают нижегородцы, расскажем в специальном материале сайта pravda-nn.ru.
Будущий космонавт родился в 1931 году в Ленинграде. Его отец был научным сотрудником, мать — инженером. Детство юного Жоры — как его любят называть его коллеги — оказалось непростым: незадолго до начала Великой Отечественной войны родители отправили его к бабушке на Украину. Там мальчик провел два года на оккупированной территории. В блокадный Ленинград он вернулся только в 1943 году.
Уже в юности Георгий Гречко проявлял интерес к науке и исследованиям. В 1947 году он участвовал в работе геолого-разведочной экспедиции на Кольском полуострове, а позже с отличием окончил знаменитый ленинградский «Военмех» по специальности инженера-механика.
После института Гречко попал в ОКБ-1 — то самое конструкторское бюро, где под руководством Сергея Королева создавалась советская космическая программа. Молодой инженер участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других космических аппаратов. Позже он защитил кандидатскую диссертацию по системам посадки автоматических станций «Луна-9» и «Луна-13», а спустя годы стал доктором физико-математических наук.
Однако настоящую известность Георгию Гречко принесли полеты в космос. В отряд космонавтов его зачислили в 1968 году. Он готовился к советской лунной программе, а затем — к полетам на орбитальные станции «Салют».
Всего Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью почти 135 суток. Первый состоялся в 1975 году — космонавт был бортинженером корабля «Союз-17» и экспедиции на станцию «Салют-4». Во время второго полета, в 1977—1978 годах, он отправился на «Салют-6» и даже вышел в открытый космос для проверки стыковочного узла станции. Третий полет состоялся в 1985 году.
Современники вспоминали Георгия Гречко не только как выдающегося профессионала, но и как человека с огромным чувством юмора и удивительной любознательностью. Он писал книги, снимал фильмы прямо на орбите, вел на советском телевидении популярную программу «Этот фантастический мир» и всю жизнь занимался популяризацией науки.
Как Георгий Гречко спас нижегородский планетарий.
Особую роль Георгий Михайлович сыграл в судьбе нижегородского планетария. Именно благодаря его участию учреждение все-таки удалось сохранить в сложные 1990-е годы.
Как рассказала директор планетария Галина Муромцева, в тот период многие российские планетарии, располагавшиеся в бывших культовых зданиях, закрывались после передачи помещений церкви. Нижегородский планетарий тоже мог исчезнуть.
«Георгий Михайлович очень много сделал для того, чтобы наш планетарий не был закрыт. Он приезжал к нам, видел, каким планетарий может стать в будущем, мечтал вместе с нами. Он сделал все, чтобы планетарий выжил, сохранился, а потом помог добиться строительства нового современного здания», — рассказала директор учреждения.
По ее словам, Гречко лично посещал Нижний Новгород, общался с сотрудниками планетария и поддерживал проект его развития. Космонавт успел увидеть новое здание уже после открытия.
«Он заходил в эти двери с восхищением, смотрел на все, что здесь находится. Еще при его жизни было принято решение присвоить планетарию его имя. Георгий Михайлович был очень тронут этим решением», — отметила директор.
Сегодня нижегородский планетарий имени Георгия Гречко остается одним из крупнейших в России. А сам космонавт, по словам сотрудников учреждения, «незримо остается рядом». В его юбилей, 25 мая 2026 года, сотрудники планетария возложили цвету к памятнику Гречко, установленному прямо напротив входа в здание, а также показали научно-популярный фильм «Командировка на орбиту», который он снял вместе с космонавтом Алексеем Губаревым на станции «Салют-4» в 1975 году. Это первый в истории фильм, снятый космонавтами в космосе.Георгий Гречко ушел из жизни в 2017 году, но память о нем сохранилась не только в книгах, научных работах и хрониках космических полетов. Его именем названа малая планета, открытая им самим во время работы в космосе; в Санкт-Петербурге установлен бронзовый бюст космонавта, а тысячи людей до сих пор вспоминают его как человека, который умел говорить о космосе просто, увлекательно и по-настоящему вдохновляюще.
