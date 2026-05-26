В нижегородском планетарии им. Гречко почтили память знаменитого космонавта

Сегодня нижегородский планетарий имени Георгия Гречко остается одним из крупнейших в России. А сам космонавт, по словам сотрудников учреждения, «незримо остается рядом». В его юбилей, 25 мая 2026 года, сотрудники планетария возложили цвету к памятнику Гречко, установленному прямо напротив входа в здание, а также показали научно-популярный фильм «Командировка на орбиту», который он снял вместе с космонавтом Алексеем Губаревым на станции «Салют-4» в 1975 году. Это первый в истории фильм, снятый космонавтами в космосе.Георгий Гречко ушел из жизни в 2017 году, но память о нем сохранилась не только в книгах, научных работах и хрониках космических полетов. Его именем названа малая планета, открытая им самим во время работы в космосе; в Санкт-Петербурге установлен бронзовый бюст космонавта, а тысячи людей до сих пор вспоминают его как человека, который умел говорить о космосе просто, увлекательно и по-настоящему вдохновляюще.