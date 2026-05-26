Прямая трансляция «Амурских волн» пройдет на телеканале «Губерния» (0+)

Лучшие военные оркестры страны, а также коллективы из КНДР и Монголии принимают участие в XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» в Хабаровске. Смотрите онлайн-трансляцию праздника — 28 мая с 20:00 до 22:30 на телеканале «Губерния» и в нашей группе «ВКонтакте». Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте. Мероприятие реализуется при поддержке Минобороны и находится в фокусе внимания руководства страны и лично Президента РФ.