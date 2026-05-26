На мероприятии представители партии отчитались о результатах развития Дальнего Востока. Участие в его работе приняли представители федеральной власти, а также делегации со всего макрорегиона, в том числе и Хабаровского края. «Здесь, на Дальнем Востоке, за тысячи километров от федерального центра, особенно ясно понимаешь: настоящий прогресс России — в равномерном и постоянном развитии всех ее территорий. “Дальний” — Восток только по названию, а по значению — один из ключевых макрорегионов страны. Это территория, где во многом формируется будущее России», — сказал секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Якушев. За последнее десятилетие Дальний Восток по темпам строительства и ввода жилья, а также по росту промышленного производства почти на 30% превосходит среднероссийские показатели. Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также сообщил, что за последние 10 лет доходы регионов ДФО выросли в 2,3 раза. По словам секретаря реготделения «Единой России», депутата Госдумы Максима Иванова, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе единой команды.
Отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» прошел во Владивостоке
