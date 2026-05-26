Стало известно, как будет выглядеть будущий IT-парк в Красноярске

В Красноярске показали, как будет выглядеть будущий технопарк «Облачный квартал» на улице Диктатуры Пролетариата. Сейчас в здании идет капитальный ремонт, сообщили в министерстве цифрового развития края.
К 2028 году на площадке планируют создать более 600 рабочих мест для специалистов в сфере технологического предпринимательства. Резидентами технопарка станут около 20 компаний. Первый этаж здания хотят сделать общественным пространством. На других этажах разместятся резиденты. Территорию вокруг здания также благоустроят. К оформлению интерьера привлекли Сибирский институт развития креативных индустрий и красноярских художников.
Технопарк должен стать площадкой для стартапов, технологических команд и предприятий. Там будут развивать проекты, которые могут применяться в металлургии, машиностроении, лесной, химической, пищевой промышленности, медицине, энергетике и других сферах.
«Парк позволит объединить стартапы, технологические команды и крупные предприятия, обеспечит переход от разработок к реальному производству», — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.
Техническое открытие «Облачного квартала» запланировано на декабрь 2026 года. С этого времени резиденты смогут получать меры поддержки. Официальное открытие ожидается к 400-летию Красноярска в январе 2028 года. «Облачный квартал» является совместным проектом правительства Красноярского края и Красцветмета.