Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как будет выглядеть будущий IT-парк в Красноярске

В Красноярске показали, как будет выглядеть будущий технопарк «Облачный квартал» на улице Диктатуры Пролетариата. Сейчас в здании идет капитальный ремонт.

В Красноярске показали, как будет выглядеть будущий технопарк «Облачный квартал» на улице Диктатуры Пролетариата. Сейчас в здании идет капитальный ремонт, сообщили в министерстве цифрового развития края.

К 2028 году на площадке планируют создать более 600 рабочих мест для специалистов в сфере технологического предпринимательства. Резидентами технопарка станут около 20 компаний. Первый этаж здания хотят сделать общественным пространством. На других этажах разместятся резиденты. Территорию вокруг здания также благоустроят. К оформлению интерьера привлекли Сибирский институт развития креативных индустрий и красноярских художников.

Технопарк должен стать площадкой для стартапов, технологических команд и предприятий. Там будут развивать проекты, которые могут применяться в металлургии, машиностроении, лесной, химической, пищевой промышленности, медицине, энергетике и других сферах.

«Парк позволит объединить стартапы, технологические команды и крупные предприятия, обеспечит переход от разработок к реальному производству», — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Техническое открытие «Облачного квартала» запланировано на декабрь 2026 года. С этого времени резиденты смогут получать меры поддержки. Официальное открытие ожидается к 400-летию Красноярска в январе 2028 года. «Облачный квартал» является совместным проектом правительства Красноярского края и Красцветмета.