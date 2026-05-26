«Результат всегд в приоритете»: трое горняков СУЭК-Красноярск получили звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации»

38 жителей Красноярского края — врачи, учителя, энергетики, работники нефтяной, газовой и угольной промышленности, аграрии и ученые получили высокие государственные и краевые награды из рук главы региона Михаила Котюкова.
«Каждый из вас — пример того, что можно добиться значимых результатов в любой сфере деятельности. За этими наградами стоит труд больших коллективов, не один день и не один год сложной, напряженной работы. Только так Сибирь живет и развивается, обеспечивая укрепление и сохранение богатства нашей страны», — отметил губернатор Красноярского края.
Среди награжденных — трое сотрудников СУЭК-Красноярск, которым присвоено звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации».
Константин Когутов работает на Назаровском разрезе уже 30 лет. Его утро начинается в 6 утра: медосмотр, наряд, автобус, а потом — кабина экскаватора ЭШ 10/70. «Работаем в любую погоду: мороз, жара, снег. Но, всегда в приоритете — результат», — говорит он.
«А ведь Константин Михайлович мог стать военным летчиком, — рассказали в СУЭК. — После Ачинского военного авиационно-технического училища получил офицерское звание, но грянули 90-е, зарплату не платили и пришлось подать рапорт об увольнении. Вернулся в Назарово, устроился монтёром пути на разрез — так и остался здесь. Сегодня он бригадир и рационализатор, многократный победитель конкурсов профмастерства. За добросовестный труд в 2016 году награждён нагрудным знаком “СУЭК. Ветеран угольной промышленности”, в 2022 году его портрет украшал Доску почёта Компании, в 2023-м отмечен почётным знаком Росуглепрофа. На вопрос о новом звании отвечает скромно: “Я просто работаю”».
С угольной отраслью связал себя во времена строительства КАТЭКа Андрей Езопов. Он трудится машинистом-электриком на Берёзовском разрезе в экипаже ЭРШРД-5250 — роторного гиганта, который за час может вынуть из забоя более 5000 кубометров угля. На предприятие Андрей Алексеевич пришел в 1992 году, начинал с должности линейного электрика. С тех пор — ни дня без угля. Награжден знаками «Шахтёрская доблесть» II и I степеней, «СУЭК. Ветеран угольной промышленности», а также медалью «За заслуги в развитии ТЭК».
«Ничего невозможно достичь в одиночку, и мое звание “Заслуженный шахтер” — заслуга всего экипажа. Главное в нашем деле слаженная работа и поддержка. Много молодежи приходит, и, как когда-то мне помогали наставники, сегодня я помогаю молодым специалистам», — рассказывает горняк.
С должности электромонтера в 1981 году начинал трудовой путь на Бородинском разрезе Станислав Говорин. «Директор Ирша-Бородинского разреза Анатолий Васильевич Баулин приглашал земляков из Тулуна. Я пришёл, понемногу учился, рос вместе с предприятием», — вспоминает Станислав Степанович.
Сейчас он — машинист экскаватора ЭКГ-8ус, полный кавалер нагрудного знака «Шахтёрская слава», «Почётный работник угольной промышленности», удостоен медали «За заслуги в развитии ТЭК» I степени. Звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» стало закономерным для человека, который посвятил жизнь угледобыче.