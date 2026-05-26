«Результат всегд в приоритете»: трое горняков СУЭК-Красноярск получили звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации»

«А ведь Константин Михайлович мог стать военным летчиком, — рассказали в СУЭК. — После Ачинского военного авиационно-технического училища получил офицерское звание, но грянули 90-е, зарплату не платили и пришлось подать рапорт об увольнении. Вернулся в Назарово, устроился монтёром пути на разрез — так и остался здесь. Сегодня он бригадир и рационализатор, многократный победитель конкурсов профмастерства. За добросовестный труд в 2016 году награждён нагрудным знаком “СУЭК. Ветеран угольной промышленности”, в 2022 году его портрет украшал Доску почёта Компании, в 2023-м отмечен почётным знаком Росуглепрофа. На вопрос о новом звании отвечает скромно: “Я просто работаю”».