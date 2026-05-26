В детском саду Сочи состоялся «Этнослет-2026»

«Этнослет-2026» прошел 15 мая в детском саду № 118 «Исток» в Сочи. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Слет объединил команды дошкольных учреждений Сочи. На станции «Этно-арт» дети знакомились с национальными орнаментами, на площадке «Этно-кухня» — подбирали продукты для приготовления национальных блюд, а во время народных подвижных игр — участвовали в спортивных состязаниях и знакомились с традициями разных народов.
Отдельная программа была посвящена интеллектуальным викторинам о быте, культуре, фольклоре и традициях народов Причерноморья Кубани. Завершился «Этнослет-2026» общим танцевальным флешмобом «Наша сила в дружбе!». По итогам мероприятия все команды получили памятные подарки от организаторов, а победителей в номинациях наградили дипломами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.