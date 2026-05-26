Красников: выполнен мегапроект по изучению вклада республик СССР в победу над фашизмом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международной командой ученых впервые в современной истории выполнен мегапроект по исследованию вклада республик СССР в общую победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников в ходе Общего собрания членов академии.
«В современной истории стран Содружества независимых государств впервые осуществлен исторический мегапроект — коллективное согласованное исследование о вкладе республик СССР в общую победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., ставшей решающим фактором успешного окончания странами антигитлеровской коалиции Второй мировой войны», — сказал он.
Красников отметил, что в работе приняли участие ученые из национальных академий наук и университетов всех стран СНГ.