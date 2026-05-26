Певец Сергей Лазарев пришел на последний звонок в нижегородскую школу № 47

Певец Сергей Лазарев лично поздравил выпускников школы № 47 в Нижнем Новгороде с окончанием обучения. Он пришел к ребятам на торжественную линейку после того, как их видеообращение с приглашением певца на последний звонок набрало огромное количество просмотров в интернете.
Напомним, что старшеклассники хотели видеть Сергея Лазарева на своем празднике в качестве почетного гостя: они даже не ждали от него песен. Когда публикация стала вирусной, ее заметил и сам певец. Он оставил под видеообращением ребят комментарий в виде трех сердечек и больше ничего не написал.
Сегодня стало известно, что мечта поклонников звезды осуществилась: Сергей Лазарев вышел к ребятам на линейке, сказал напутственные слова, спел песню «В самое сердце» и сфотографировался со школьниками.
Ранее мы писали, что школьные выпускные в Нижнем Новгороде в среднем обходятся в 13−20 тысяч рублей.