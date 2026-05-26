Почти 400 красноярских малышей получили свои первые медали на фестивале «Карапузы, на старт!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице вновь прошли веселые забеги самых маленьких горожан.
В минувшие выходные 398 малышей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет вместе с родителями присоединились к семейному фестивалю «Карапузы, на старт!», приуроченному ко Дню защиты детей. Это традиционное мероприятие медиагруппы «Комсомольская правда».
Праздник начался с парада участников и «круга почета», где семьи представили свои костюмы. В этом году тему фестиваля посвятили Году единства народов России, и спортивная площадка превратилась в настоящую страну детства, где можно было встретить образы разных культур и сказочных героев. Карапузов нарядили в богатырей и народных красавиц, царевен с матрешками, эвенков и южных греков, и это далеко не все, что нафантазировали красноярцы.
Особую роль в организации и наполнении фестиваля сыграли «Губернские аптеки» — стратегический партнер события. На площадке работала интерактивная зона с девизом «Расти здоровым, малыш!», где для семей подготовили полезные активности. Одним из самых популярных уголков стали тематические фотозоны: новая — с гигантскими гематогенками, и уже популярная и любимая — «Капуста, где мы тебя нашли!». А еще детишек встречали главные маскоты аптечной сети — кот Йодик и собачка Зеленка.
Фото: Диана Иванова КП-Красноярск / ВК «Карапузы, на старт — 2026»- Красноярск.
Главное, ради чего собрались участники, — первые старты карапузов. Дети преодолевали дистанции в зависимости от возраста — кто ползком, кто бегом, а кто шагом, а родители активно поддерживали своих малышей.
Все маленькие участники получили медали, а «Губернские аптеки» подготовили подарки и полезные сувениры для всех финалистов и победителей номинаций, а также поддержали традицию фестиваля — вручение сюрпризов участникам в ярких костюмах.
Среди номинаций, например, была «Большая семья», в которой награждали участников, где воспитывают более шести детей, а также родителей приемных детей. Семья Мазуровых заняла первое место — у них 17 родных и приемных ребятишек.
Еще одна интересная номинация — «За верность фестивалю», в которой победу одержала семья Денисовых. Они уже восемь раз участвовали в празднике со своими детьми: сначала с тремя сыновьями, а в последние два года с дочкой Ариной.
Добавим, что участие в организации праздника приняли городские учреждения, творческие коллективы, спортивные организации. В частности, свои площадки представили Красспорт, Соцфонд, библиотеки города и другие партнеры.
Для многих семей фестиваль стал не только спортивным стартом, но и большим семейным праздником. Так, свой день рождения в большой веселой компании отметили Иван Косяков, Алексей Грузин и Тимофей Суворов. Еще три семьи по-настоящему удивили всех участников — они участвовали с малышами-двойняшками. Это восьмимесячные карапузы Диана и Юлия Игнатовы, Полина и Иван Федоровы, Арина и Алина Столець.
«За 12 лет фестиваль “Карапузы, на старт!” превратился в традицию, которая объединяет большую семью нашего города. Уверен, она будет прирастать новыми участниками. Ведь с начала этого года в Красноярске родилось почти 3000 ребятишек», — отметил на фестивале мэр Красноярска Сергей Верещагин.