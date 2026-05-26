Российские ученые создали новый сорт картофеля, устойчивый к заболеваниям

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отечественные ученые создали новый сорт картофеля «Альфа», имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Докладывая на общем собрании членов академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства, Красников представил новый сорт картофеля «Альфа», созданный учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха (Московская область).
«Новый сорт картофеля — среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей», — сказал президент РАН.