В Московском зоопарке рассказали о состоянии пумы Геркулеса

Ранее мужчина в районе Кунцево несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд привлек мужчину к административной ответственности за содержание животного без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника. Московский зоопарк забрал Геркулеса 7 марта 2025 года.