Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке рассказали о состоянии пумы Геркулеса

Акулова: у пумы Геркулеса в Московском зоопарке все стабильно.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пума Геркулес, конфискованный у москвича в 2025 году и живущий в Московском зоопарке, активен и работает на тренингах, у него все стабильно, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Ранее мужчина в районе Кунцево несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд привлек мужчину к административной ответственности за содержание животного без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника. Московский зоопарк забрал Геркулеса 7 марта 2025 года.

«У Геры все стабильно. Активен, хорошо работает на тренингах», — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в планах работы по модификации уличного вольера: необходимо поменять крышу, сделать полки и древянные «лазилки».