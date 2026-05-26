Липецкому крахмальному заводу отказали в отсрочке запрета сброса стоков

В августе 2019 года тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов в ходе визита в Чаплыгинский район обратил внимание на экологическую проблему вокруг крахмального завода, на вонь от которого, по сообщению пресс-службы обладминистрации, постоянно жаловались местные жители. Он пригрозил приостановить работу предприятия. В том же месяце руководство компании пообещало завершить реконструкцию очистных сооружений к сентябрю 2020 года.