Появились фото с последнего звонка нижегородской школы, куда пришел Лазарев

Опубликованы фотографии с последнего звонка из школы Нижнего Новгорода, куда по приглашению выпускников приехал знаменитый певец Сергей Лазарев. Кадры сделал фотокорреспондент сайта pravda-nn.ru Максим Герасимов.
Напомним, что выпускники школы № 47 Советского района пригласили на последний звонок певца Сергея Лазарева. Видеоролик с приглашением они опубликовали в социальных сетях. Подростки отметили, что их последний звонок состоится 26 мая, а в Нижнем у Сергея запланированы концерты 25 и 26 мая. При этом выступления пройдут во Дворце спорта «Нагорный», а школа находится как раз напротив.
Видеоролик за несколько дней набрал более 5 млн просмотров и тысячи комментариев. Сам артист ответил на видео эмодзи с сердечками, не сообщив, придет он на выпускной или нет.
Однако в назначенный день певец все же приехал. После официальной части он вышел из школы и выступил перед выпускниками с торжественной речью. А после этого он спел песню «В самое сердце» и сделал несколько фотографий с учителями, родителями и учениками.