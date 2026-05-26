Пациентке из Хабаровского края вернули зрение после 10 лет дистрофии роговицы

Хабаровские офтальмологи вернули зрение пациентке, страдавшей дистрофией роговицы более 10 лет, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова обратилась пациентка Светлана с резким ухудшением зрения. Обследование выявило сочетание дистрофии роговицы и катаракты.
Лечение провели в два этапа. Сначала с помощью лазера удалили катаракту — это стандартная процедура, обеспечивающая щадящее воздействие. Через месяц хирурги выполнили первую в филиале пересадку донорской десцеметовой мембраны. Оба вмешательства прошли без осложнений, а соблюдение пациенткой рекомендаций привело к значительному улучшению зрения.
Осенью пациентка вернётся на плановое обследование. Врачи планируют прооперировать второй глаз.
Помимо филиала МНТК, помощь пациентам с тяжёлыми заболеваниями глаз оказывает офтальмологическое отделение городской больницы имени А. М. Войно Ясенецкого. Ежегодно сюда обращаются свыше четырёх тысяч человек, включая жителей других регионов.
Ранее специалисты отделения спасли зрение 91 летней Лидии Александровны с язвой роговицы и стромальным кератитом. Без экстренной помощи пациентка могла потерять зрение необратимо. Врачи применили интенсивную противовоспалительную и антибактериальную терапию — тактика оказалась успешной, зрение сохранено.
