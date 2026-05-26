Пациентке из Хабаровского края вернули зрение после 10 лет дистрофии роговицы

Лечение провели в два этапа. Сначала с помощью лазера удалили катаракту — это стандартная процедура, обеспечивающая щадящее воздействие. Через месяц хирурги выполнили первую в филиале пересадку донорской десцеметовой мембраны. Оба вмешательства прошли без осложнений, а соблюдение пациенткой рекомендаций привело к значительному улучшению зрения.