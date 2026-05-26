Татьяна Нечепаева: Туристы на Дону в среднем останавливаются на полтора дня

Постояльцы отелей в Ростовской области снимают номера в среднем на один-полтора дня. Об этом сообщила генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов».
По словам госпожи Нечепаевой, основную долю турпотока Ростовской области составляют транзитные туристы, которые едут в Крым, Краснодарский край и республики Кавказа. «Туриста недельного в Ростове так такого нет. Останавливаются на один-полтора дня, что за это время можно успеть? Толком даже город не посмотреть», — отметила эксперт.
Сейчас отели Ростова вынуждены сильно снижать цены, чтобы обеспечить загрузку, говорит Елена Нечепаева. «Номера, которые стоят 8 тыс. — 10 тыс. руб. за ночь, сейчас продают по 5 тыс. руб. Отельеры обеспокоены и просят нас, представителей туристических компаний, обеспечить поток туристов. Но в силу ряда причин сделать это сложно», — говорит она.
Среди факторов, препятствующих развитию туризма в Ростовской области, эксперт называет неработающий аэропорт, отсутствие благоустройства (качественных дорог, общественных туалетов, озеленения) и масштабных событий (фестивалей, выставок).