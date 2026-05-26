В Волгограде на площадке ЦПКиО начнут выращивать подводную клубнику

В Волгограде ЦПКиО стал площадкой для проведения ботанического эксперимента. Учёный-любитель Михаил Журавлёв будет выращивать в одном из прудов парка клубнику. Растение с помощью специального аппарата погрузится на дно водоёма.

— Для первого погружения выбрана территория аквафермы на территории ЦПКиО. Для проведения эксперимента Михаил Журавлёв создал специальный аппарат весом около 60 кг, куда поместил куст белой клубники, — сообщили в пресс-службе парка.

Питание растение будет получать с помощью специальных трубопроводов. Нехватка солнечного света компенсируется искусственным освещением. Мониторить состояние клубники специалист сможет с помощью экшен-камеры.

Отметим, в перспективе экспериментатор планирует погрузить клубничный «батискаф» на дно Волги. Это станет следующим этапом исследования, который завершится к октябрю 2026 года.

Фото: ЦПКиО.