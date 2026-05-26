В Казанском Кремле 1 июня пройдет большой детский фестиваль

В Казанском Кремле 1 июня пройдет фестиваль детства. В программе — мастер-классы, выступления приглашенных артистов, спортивные активности и многое другое. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Ожидается, что участниками фестиваля детства станут порядка 10 тыс. человек: дети, родители, а также все гости города. Вся территория Казанского Кремля станет городом детства. Запланированы разные события и мероприятия, чтобы дети интересно и с пользой встретили первый день лета», — рассказал он.

С 10 утра будет работать главная сцена, где будут проходить выступления артистов, диджеев, творческих коллективов.

Вокруг пруда в Присутственных местах будет организована интерактивная зона, где будут расположены спортивные площадки. Во дворе пройдут научные и творческие мастер-классы.

Завершится праздник вечерней дискотекой.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше