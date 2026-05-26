В Казанском Кремле 1 июня пройдет большой детский фестиваль

«Ожидается, что участниками фестиваля детства станут порядка 10 тыс. человек: дети, родители, а также все гости города. Вся территория Казанского Кремля станет городом детства. Запланированы разные события и мероприятия, чтобы дети интересно и с пользой встретили первый день лета», — рассказал он.
С 10 утра будет работать главная сцена, где будут проходить выступления артистов, диджеев, творческих коллективов.
Вокруг пруда в Присутственных местах будет организована интерактивная зона, где будут расположены спортивные площадки. Во дворе пройдут научные и творческие мастер-классы.
Завершится праздник вечерней дискотекой.
Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.