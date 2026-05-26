В Калининградской области зафиксировали рост молочного производства и снижение поголовья скота

В 2025 году в Калининградской области было произведено 260,3 тыс. тонн молока, что на 7,6% больше по сравнению с годом ранее и на 48,8% больше, чем в 2016 году.
Детализированные данные Калининградстата показывают, что большая часть молока — 75,2% — производится сельскохозяйственными организациями. В первом квартале 2026 года в хозяйствах всех категорий Калининградской области произведено 58,9 тыс. тонн молока, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сельскохозяйственные организации составили 47,6 тыс. тонн (80,8% от общего объема), что также на 0,3% меньше по сравнению с прошлом годом.
Средний надой молока в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях на одну корову в январе-марте 2026 года составил 2828 килограммов, что на 6 килограммов (0,2%) выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В 2025 году также было произведено 42 тыс. тонн обработанного молока, включая молоко для детского питания, и 3,8 тыс. тонн сливочного масла (+40% по сравнению с 2024 годом).
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в Калининградской области на конец 2025 года составило 158,5 тыс. голов, что на 6,7% меньше по сравнению с 2024 годом.