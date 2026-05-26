Красноярцев осудят за контрабанду за границу пиломатериалов почти на 400 млн рублей

Следователи краевой полиции расследование и направили в суд уголовное дело в отношении двоих жителей краевого центра, мужчин обвиняют в незаконном сбыте древесины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Правоохранители установили, что с октября 2020 года по май 2024 года 40-летний директор транспортной компании вместе со своим знакомым организовали вывоз за границу незаконно заготовленных лесоматериалов. Злоумышленники предоставляли в таможню фиктивные документы о происхождении древесины. В результате в одну из стран дальнего зарубежья было незаконно вывезено более 30 тысяч кубометров пиломатериалов на сумму более 392 миллионов рублей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.