Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий и осложнении дорожной обстановки. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции 26 мая.
— По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди, ухудшение видимости и осложнение дорожной обстановки. При неблагоприятных погодных условиях значительно увеличивается риск возникновения ДТП, — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты напомнили, что главными причинами аварий в такую погоду становятся превышение скорости, опасные маневры, несоблюдение дистанции и потеря контроля над авто на скользком покрытии.
Напомним, непогода бушует в регионе уже несколько дней. Ранее, 24 и 25 мая, в Ростовской области действовало штормовое предупреждение: на регион обрушились сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.