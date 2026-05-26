В Красноярском крае 11 дорожных камер перенесут на новые участки

В Красноярском крае перемещают на новые рубежи контроля 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, установленных ранее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В основном их местоположение меняют в Красноярске. Как рассказали руководитель КрУДор Андрей Журавлев, передислокация связана с прямой целью работы комплексов — ликвидацией очагов аварийности на дорогах:

«В местах, где они ранее были установлены, ДТП больше не фиксируются, поэтому мы размещаем их на других аварийно-опасных участках. К нам часто приходят обращения, в которых жители просят установить дополнительные комплексы. Как правило, речь идет о пешеходных переходах и участках со знаками приоритета движения. Но хочу отметить, что места установки комплексов определяются сотрудниками ГАИ, наша работа заключается в техническом обеспечении работы оборудования».

В настоящее время передислокация комплексов практически завершена, идет финальная настройка и тестирование оборудования. Запустить камеры в эксплуатацию на новых местах планируется в начале июня, тогда же будет обновлена карта размещения.

Напомним, на сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Красноярском крае состоит из 71 передвижного и 252 стационарных рубежей контроля, а также одного мобильного комплекса «Паркон». Из них 102 комплекса размещены в Красноярске.

