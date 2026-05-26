Глава МИД РФ уведомил США об ударах по «центрам принятия решений»

Сергей Лавров предупредил американскую сторону о планах Москвы наносить удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, во время которого обсудили конфликт российско-украинский конфликт, двусторонние отношения и ситуацию в Иране. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Госдепартамент США.

Разговор состоялся 25 мая. По данным МИД России, Лавров предупредил американскую сторону о планах Москвы наносить удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. Это ответ на атаки украинской стороны.

Речь идет о систематических ударах по целям, которые использует ВСУ. Лавров также обратил внимание США на заявление МИД от 25 мая. В нем иностранным государствам, включая Америку, рекомендовано эвакуировать из Киева дипломатов и своих граждан.

Министр напомнил о договоренностях по Украине, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже. Их предложила американская сторона. Лавров выразил сожаление, что действия «евроэлит и киевского режима» подрывают эти договоренности.

В МИД добавили, что главы ведомств обменялись мнениями о кризисе в Ормузском проливе и о ситуации вокруг Кубы. Также они подтвердили намерение активизировать усилия по нормализации работы посольств двух стран. Несмотря на разногласия, эта работа продолжится.

