В Ростове запретили жертвоприношения на Курбан‑байрам в черте города

В среду, 27 мая, мусульмане Ростова отметят Курбан‑байрам — праздник жертвоприношения. Согласно информации городской администрации, праздничный намаз состоится в 7:00 в двух городских мечетях:
по адресу: ул. Фурмановская, 131;
по адресу: ул. Туркестанская, 1б.
Власти напоминают, что совершение ритуального жертвоприношения животных в черте города, включая общественные места, запрещено. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в дни праздника будут задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтёры Центрального духовного управления мусульман Ростовской области.
В связи с проведением намаза с 6:00 до 9:00 будет ограничено движение транспорта по улице Фурмановской. Жителям и гостям города рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты передвижения.