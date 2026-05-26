Госдолг Белгородской области приблизился к 50 млрд рублей

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал об изменении доходной и расходной частей бюджета Белгородской области на 2026 год. Доходы областной казны увеличились на 1,6 млрд — до 164,9 млрд руб. Расходы выросли на 4,9 млрд — до 182,2 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился с 14 до 17,3 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2027 года установили на отметке в сумме 52 млрд руб.