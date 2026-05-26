Калининград оказался среди городов, откуда чаще всего летят на форум больших денег в Петербурге

Калининград вошёл в число городов, откуда на Петербургский международный экономический форум чаще летят самолётом. Об этом, ссылаясь на аналитиков сервиса путешествий «Туту», пишет ТАСС во вторник, 26 мая.
Среди других популярных авианаправлений — Казань, Уфа, Краснодар и Екатеринбург. Поезда на даты форума чаще бронируют из Ростова-на-Дону, Твери, Тулы и Воронежа, автобусные поездки — из Великого Новгорода, Таллина, Смоленска, Минска и Пскова. Москва попала в списки по всем трём видам транспорта.
Средний чек на перелёт в Санкт-Петербург на период ПМЭФ составляет от 6,2 до 14,6 тысячи рублей. За год авианаправления в среднем подешевели на 2,7%, автобусные поездки — на 7%, а железнодорожные перевозки, наоборот, прибавили 6%.
Сильнее всего снизились цены на рейсы из Сочи — на 36%, из Екатеринбурга — на 26%, из Казани — на 22%. Исключением стал Мурманск: там средняя стоимость выросла на 35%, до 10,8 тысячи рублей. На Москву приходится 44,59% всех бронирований в Петербург на даты форума; среди железнодорожных продаж доля столицы ещё выше — 55%, средний чек составляет 5,4 тысячи рублей.
Больше всего интерес к форуму вырос в Новосибирске, где число бронирований авиабилетов увеличилось на 77%. Краснодар вернулся в список популярных направлений после открытия аэропорта в сентябре 2025 года. Самое раннее бронирование на ПМЭФ-2026 оформили за 234 дня до поездки — билет купили из Братска.
Петербургский международный экономический форум — одно из крупнейших деловых событий в России. На нём представители власти, бизнеса и экспертного сообщества из разных стран обсуждают экономические тренды, инвестиционные проекты и заключают крупные контракты.
В 2024 году власти Калининградской области рассчитывали, что участие региона в ПМЭФ поможет привлечь больше туристов и инвесторов.