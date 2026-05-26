Аграрии Красноярского края получат поддержку на оплату труда и проживания студентов-практикантов

В Минсельхозе Красноярского края подвели итоги отбора получателей субсидий на возмещение части затрат на оплату труда и проживание студентов-практикантов — будущих ветеринаров, зоотехников, ихтиологов и агрономов.

Привлечение студентов для сельхозпредприятий является одним из способов поиска специалистов. Некоторые молодые люди уже во время практики определяются с местом работы.

Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации, которые занимаются переработкой продукции в сельской территории, могут возместить до 90% затрат на оплату труда, а также проживание студентов-практикантов. Это одно из направлений, которое реализуется в крае по федеральному проекту «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Следующие отборы пройдут в июне и сентябре. До конца 2026 года на эти цели планируется направить более 7 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.