Больше половины россиян поддержали пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года

Больше половины россиян поддерживают идею пожизненно запретить продажу сигарет и никотиносодержащей продукции тем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
За такую инициативу выступили 55% опрошенных. Против высказались 23%, еще 22% затруднились с ответом. Некоммерческие товары с никотином уже нельзя продавать несовершеннолетним, но новая инициатива предполагает, что этот запрет сохранится для них и после достижения 18 лет. Женщины поддерживают такую идею чаще мужчин. Среди них за запрет выступили 58%, среди мужчин 52%.
Курящие россияне относятся к инициативе сдержаннее. Среди них пожизненный запрет поддержали 46%. Среди некурящих сторонников больше 58%. Противники идеи считают, что вместо запретов нужно заниматься профилактикой. Некоторые также опасаются появления черного рынка и отмечают, что взрослый человек должен сам решать, курить ему или нет.
Опрос проводился с 22 апреля по 12 мая 2026 года. В нем приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.
