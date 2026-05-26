Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше половины россиян поддержали пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года

Больше половины россиян поддерживают идею пожизненно запретить продажу сигарет и никотиносодержащей продукции тем, кто родился после 31 декабря 2008 года.

Больше половины россиян поддерживают идею пожизненно запретить продажу сигарет и никотиносодержащей продукции тем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

За такую инициативу выступили 55% опрошенных. Против высказались 23%, еще 22% затруднились с ответом. Некоммерческие товары с никотином уже нельзя продавать несовершеннолетним, но новая инициатива предполагает, что этот запрет сохранится для них и после достижения 18 лет. Женщины поддерживают такую идею чаще мужчин. Среди них за запрет выступили 58%, среди мужчин 52%.

Курящие россияне относятся к инициативе сдержаннее. Среди них пожизненный запрет поддержали 46%. Среди некурящих сторонников больше 58%. Противники идеи считают, что вместо запретов нужно заниматься профилактикой. Некоторые также опасаются появления черного рынка и отмечают, что взрослый человек должен сам решать, курить ему или нет.

Опрос проводился с 22 апреля по 12 мая 2026 года. В нем приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

(Фото на главной: Magnific.com).