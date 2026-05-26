За вклад в развитие спорта: олимпийский чемпион Александр Тихонов стал почетным гражданином Челябинской области

Легендарный биатлонист Тихонов стал почетным гражданином Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова признали Почетным гражданином Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер, а сам документ опубликован на официальном портале правовой информации. Высокого звания прославленный биатлонист удостоен за заслуги в развитии физкультуры и спорта на Южном Урале.

Уроженец села Уйское (1947 год рождения) начинал трудовую биографию каменщиком на металлургическом заводе, но позже связал жизнь с лыжными гонками и биатлоном. На зимних Олимпиадах Тихонов завоевал четыре золота — все в эстафетных соревнованиях — и одну серебряную медаль в личной гонке. Сегодня в его послужном списке — звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.

В копилке легендарного спортсмена есть и другие награды. Он является кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы и Красной Звезды, а также обладателем серебряного Олимпийского ордена.